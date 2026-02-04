前橋市や桐生市など５つの市と町が、ごみ処理の広域化について基本合意し、４日合意書を交わしました。

前橋市と桐生市、伊勢崎市、みどり市、玉村町の５つの市と町では、将来的な人口減少に伴うごみの排出量の減少や処理施設の老朽化に対応するため２０２３年１１月に協議会を設置し、一般廃棄物の広域処理について検討を進めてきました。これまでに一定の合意形成が図られたとして４日、基本合意書が取り交わされ、５人の市長と町長がサインしました。

ごみの広域処理については、将来的な広域化を促す通知が１９９７年度に環境省から出されていて、１９９８年度に２７カ所あった県内の焼却施設は昨年度の時点で１８カ所まで減少しています。

今回、合意書を交わした自治体のうち、みどり市を除く４つの市と町に焼却施設がありますが、いずれも老朽化が進み耐用年数を延ばすための改修工事を行いながら稼働を続けています。計画では新たな施設を建設し１カ所に集約する予定で、リサイクル施設や最終処分場の集約化や委託についても検討を進めます。今年度中に施設整備協議会を設置して建設候補地の選定などを進め、新たな施設の稼働は早くても、候補地の決定から１０年後になるということです。

試算ではごみの排出量が１トン減れば新しい施設の建設費用が１億円減ることが見込まれていて、今後ごみの分別で５つの市と町の統一したルールを導入するなどして、ごみの削減に取り組むということです。