4日(水)は晴れ間の出たところもあり、幾分寒さが和らぎました。5日(木)はやや不安定な空模様になりそうです。



◆今後の天気の移り変わり

4日(水)夜9時は全県的に雲が多く、下越と佐渡で雨やミゾレの降るところがあるでしょう。夜間も、下越と佐渡はにわか雨やにわか雪があるでしょう。



5日(木)朝も下越の所々で雨や雪が降る一方、上・中越では青空が広がる見込みです。日中も上・中越は日差しが届きますが、下越や佐渡はにわか雨があるでしょう。夜遅くにかけても急な雨のところがありますので、お出かけの際は空模様の変化に注意ください。



そして、5日(木)は今日よりも寒さが和らぐ見込みです。



◆5日(木)の予想最高気温

平地で11℃前後、山沿いで8℃前後の予想です。

今日より4℃前後高く、3月中旬並みのところが多いでしょう。

とくに、日差しが届く上越と中越は春を感じる陽気になりそうです。



ただ雪が緩みますので、積雪が多いところでは屋根からの落雪やナダレに十分な注意をしてください。