災害救助法が適用された長岡市。



■入澤芽生記者

「道路脇には、私の背丈をゆうに超える雪が積み上がっています。そして、山の斜面にはナダレ止めから落ちそうなくらいの雪が積もっています。」



山古志地域では4日朝、市の職員が過去にナダレが発生した地点や倒壊の危険性がある空き家などをパトロールしました。



長岡市の最高気温は5.5℃。市の職員によりますと、例年より雪の量が多く気温が上がるとナダレの危険性も高まることから、道路脇の雪壁やナダレの兆候に注意してほしいと話します。



■長岡市地域建設課 細貝拓郎主査

「雪壁が高くなっているので、例えば道路側に傾いてきたり、上からスノーボールという小さい雪の玉が斜面を転がって道路に落ちてくるとか。そういったところを注意していただきたい。」



山古志支所周辺の積雪は3mを越えているといいます。

4日正午ごろ、住民が屋根の雪庇(せっぴ)を落としていました。



■住民

「締まっている、雪が締まって固くなっている。今年は(1月)20日午後からずっと降っているから、降ってやんでくれればその度に掘れるんだけど。」



■長岡市山古志支所 五十嵐豊支所長

「災害救助法が発令したから、すぐ明日から雪がのけられるかっていうとそういう状況にいまないので。一番困っているのは、業者を含めて手が少ない・機械が少ないというのが一番困っている状況。」