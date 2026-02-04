¡Ú½°±¡Áª¡Ã¿·³ã4¶è¡Û¸µ¿¦¤ÈÁ°¿¦¤Ë¿·¿Í2¿Í¤Î·ãÀï¡§¥·¥êー¥º¸õÊä¤òÄÉ¤¦④¡Ú¿·³ã¡Û
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤ÎÀï¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡¢4²óÌÜ¤Ï¡Ú¿·³ã4¶è¡Û¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·³ã4¶è¡Û¤Ë¤Ï¡¢4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ¿¦¡¦ÏÉÈø±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦ÊÆ»³Î´°ì¤µ¤ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÌîÂ¼ÂÙÚö¤µ¤ó¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÂçÌð¼÷Çµ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Á°¿¦¡¢¸µ¿¦¤Î2¿Í¤Ë¿·¿Í2¿Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÁªµóÀï¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
―――¡ã¼«Ì±¡¦¸µ¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº¸õÊä¡ä
¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ¿¦¡¦ÏÉÈø±Ñ°ìÏº¤µ¤ó¡£¸ø¼¨Æü¤ÏÄ¹²¬»Ô¤ÇÂè°ìÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±¡¦¸µ¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº¸õÊä
¡Ö»ä¤Ï´ê¤ï¤¯¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤»¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤òÂ³Åê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡£¡×
Á°²ó¤Ï¾®Áªµó¶è¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÈæÎãÉü³è¤â²Ì¤¿¤»¤ºµÄÀÊ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢ÊÖ¤êºé¤¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±¡¦¸µ¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº¸õÊä
¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹¤Çºâ¸»¤òÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÎÏ¶¯¤¯½ÅÅÀÊ¬Ìî¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¸ø¼¨Æü¤Ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê½õ¤Ã¿Í¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ç¤¹¡£ÏÉÈø¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô»á¤Î¿äÁ¦¿ÍÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã
¡Ö¤³¤³¤ÏÀäÂÐÍî¤È¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Î¤È¤³¤í¤Ë²¿¤È¤«±þ±ç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¾®Áªµó¶è¤ÇÂ¾¸õÊä¤è¤ê¤â1É¼¤Ç¤â¾¡¤Ä°Ê³°¤Ë¹ñ²ñ¤ÇÆ¯¤¯Æ»¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ç¡¢ÏÉÈø±Ñ°ìÏº¤Î¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤í¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡×
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ°èÃ±°Ì¤Ç¸å±ç²ñ¤Î½¸²ñ¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿Åß¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤ä¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±¡¦¸µ¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº¸õÊä
¡Ö¤³¤Î´¨ÇÈ¤À¤È¿Í¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤â³§¤µ¤ó¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢¤É¤³¤«¤ÇÆ»Ã¼¤Ë»ß¤Þ¤ë¤Î¤âÂç½ÂÂÚ¤òµ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡×
Á°²ó¤Þ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö³¹Àë¤âÀã¤Î¤¿¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿Æü¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ò¶¯²½¡£¤«¤Ä¤Æµì2¶è¤òÃÏ¸µ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÉÈø¤µ¤ó¤ÏÇðºê»Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ï¶¯¸Ç¤ÊÃÏÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉ¼ÅÄ¤ÎÄ¹²¬»Ô¤Ç¤Î¿»Æ©¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ì±¡¦¸µ¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº¸õÊä
¡Öµ»½Ñ³«È¯¤ä¤é¿©ÎÁ¤Î°ÂÁ´¶¡µë¤ä¤é¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃÏ°è¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡×
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë¿·³ã4¶è¡£
¸¶È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤Ïー
¢£¼«Ì±¡¦¸µ¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº¸õÊä
¡Ö°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÉÔ°Â¤ÎÌÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¶Ë¤á¤ÆÂç»ö¡£¡×
―――¡ãÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÊÆ»³Î´°ì¸õÊä¡ä
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÊÆ»³Î´°ì¸õÊä
¡Ö²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤¦¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½¾Á°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ò¤É¤¤¡£°ì¸À¤À¤±¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×
Âè°ìÀ¼¤Ç½°µÄ±¡²ò»¶¤òÈãÈ½¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦ÊÆ»³Î´°ì¤µ¤ó¡£Á°²ó¤Ï¡¢ÏÉÈø¤µ¤ó¤ÈÀôÅÄÍµÉ§¤µ¤ó¤È¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÁªµóÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²ò»¶¤Î3ÆüÁ°¤ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£°Â¿´¤Ç¤¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÊ¤¨¤ë°ìÊý¡¢±éÀâ¤Ç¤ÏºâÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÊÆ»³Î´°ì¸õÊä
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÈÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎÀ¯ºö¶¨Äê¤òÊÑ¤¨¤Æ¹ñºÄ¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤Ð¤é¤Þ¤¯¤³¤È¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊºâÀ¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
¸øÌÀÅÞ¤ÎµÄ°÷¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô ¾®»³¿Ê´´»öÄ¹
¡Ö¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÀ¯¼£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÆ»³Î´°ì¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¡£(ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤é)Î©¸õÊä¤·¤¿¸õÊä¼ÔÁ´°÷¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È²æ¡¹¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¤·¤«¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÆ»³¤µ¤ó¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÊµÄ°÷¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
