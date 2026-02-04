4月から、自転車の交通違反にも反則金を課す『青切符』が導入されます。県などは、制度の周知に向けてポスターを作成しました。



4月から始まる『青切符』は、16歳以上を対象に悪質な自転車の運転に対し反則金の支払いを求めます。反則金は、無灯火は5000円、携帯電話の使用は1万2000円などとなっています。



■60代

「あまり知らないです。ながらスマホで来る人を避けてたりはなくなると思う。」



■20代

「いいことだと思う。自転車のライトがついていないので、ちょっと早めにライトつけなければと思う。」



こうしたなか、日本損害保険協会は『青切符』の制度を広く知ってもらおうとチラシやポスターを県と共同で制作。4日、チラシ2万枚とポスター200枚を県に寄贈しました。



■日本損害保険協会関東支部 大鳥居徹新潟損保会会長

「青切符導入を受けて、より一層安全運転を心がける。被害者にも加害者にもならないよう、ヘルメットを装着していただくことを呼びかけたいと思う。」



県内で2025年に発生した自転車の交通事故は266件で、2人が亡くなっています。