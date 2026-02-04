女優の飯島直子（57）が4日までに自身のインスタグラムを更新し、舞台で共演するベテラン俳優の「アヒル口」ショットを公開した。

今月から全国6都市で上演される舞台「NUKIDO 〜外から見るか 芯から見るか〜」を控え、「きのうは今月中旬からはじまる巡業周りの練習後みんなでごはんを食べに行ってきました」とハンバーグの画像を投稿。「先月、一杯飲みに行った店ふたたびアゲイン ハンバーグをいただきました 美味しかった」と振り返った。

そして「練習中に村田兄さんと撮り合いっこしました」と65歳の俳優・村田雄浩がアヒル口で自撮りするショットを披露。「アヒル口が可愛いですね ぶりっ子。優しく頼れる兄貴です」と自身もアヒル口のショットを公開した。

フォロワーからは「なおちゃんお稽古がんばってね」「村田さんのアヒル口かわいい 渡鬼大好きで村田さん見てました」「なおちゃん可愛い 村田兄さんとのあひる口の撮り合いっこも可愛いです」「村田さんの投稿で飲みに行ったって見たよ 仲が良くて微笑ましい」などのコメントが届いている。