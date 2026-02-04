¥Á¥§¥³Ìîµå¤ËÄ©Àï¤ÎÁ°¥í¥Ã¥Æ¡¦²®Ìîµ®»Ê¤¬¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¤òË¬Ìä¡¡¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜÌîµå³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö³èÌö¤Ë´üÂÔ¡×¤È¾Ò²ð
¥Á¥§¥³¤ÎÌîµå¥Á¡¼¥à¡ÖDraci Brno(¥É¥é¥Ã¥Ä¥£¡¦¥Ö¥ë¥Î)¡×¤ØÆþÃÄ¤¹¤ëÁ°¥í¥Ã¥Æ¤Î²®Ìîµ®»ÊÁª¼ê¤¬¡¢¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Ë¤¢¤ë¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñÂç»È´Û¤Ï¸ø¼°X(µìTwitter)¤Ç²®ÌîÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£²®ÌîÁª¼ê¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊ¸¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜÌîµå³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢²®Ìîµ®»ÊÁª¼ê¤¬¡¢¥Á¥§¥³¤Î¥Ö¥ë¥Î(@Draci_brno)¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°¤ËÂç»È´Û¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²®ÌîÁª¼ê¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥ó¡¦¥¯¥ë¥Á¥ã¥ëÂç»È¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢¥Á¥§¥³Ìîµå¤ÎWBC2026¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î¤´³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²®ÌîÁª¼ê¤Ï16Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥í¥Ã¥Æ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»Ö¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥ÆÂàÃÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£