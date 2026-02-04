MAZZEL・TAGRIGHT、超特急冠番組「VS.超特急」連動LIVEイベントに出演決定 “メタルなかよし”なライブ披露へ
【モデルプレス＝2026/02/04】3月31日〜4月1日に有明アリーナにて開催される超特急の冠番組「VS.超特急」（日本テレビ系）連動LIVEイベント第2弾アーティスト出演者が解禁。8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）、7人組ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）の出演が発表された。
【写真】超特急リーダー、15周年イヤーを語る
3月31日は番組で培った“ぶっといキズナ”のアーティストが集結。MAZZELは、このプロジェクトがスタートした2024年11月4日のVS.超特急ライブで共演があり、TAGRIGHTは2月14日放送の番組にて共演予定。“メタルなかよし”なライブを披露する。
3月31日は他にBALLISTIK BOYZ、SPゲストとしてDJ KOOが参戦。4月1日は、番組初回ゲスト・ももいろクローバーZとの初のツーマンが実現。同じ事務所所属で歴史深い2組のメモリアルライブとなる。（modelpress編集部）
【開催日時】
2026年3月31日（火）、4月1日（水）
【会場】
有明アリーナ
【出演者】
・3月31日（火）
ARTIST：超特急、TAGRIGHT、BALLISTIK BOYZ、MAZZEL（五十音順）
SP GUEST：DJ KOO
・4月1日（水）
ARTIST：超特急、ももいろクローバーZ
【Not Sponsored 記事】
◆MAZZEL、TAGRIGHTが超特急イベントに参戦
◆「VS.超特急」連動LIVEイベント開催決定
◆「VS.超特急」公演概要
