妻夫木聡、豪華俳優5人集結の食事会に報告で親密ショット公開「主役級の方ばかり」「本当のきょうだいのよう」
【モデルプレス＝2026/02/04】俳優の妻夫木聡が2月4日、自身のInstagramを更新。「ジャンボ宝くじ」のキャラクターで知られる5人全員で集まったことを明かし、反響を呼んでいる。
【写真】妻夫木聡ら大物主役級俳優のプラベショット
妻夫木は「＃ジャンボ兄弟」とハッシュタグを添えて「ジャンボ宝くじ」のCMで5人きょうだい役として出演している吉岡里帆、成田凌、矢本悠馬、今田美桜とのプライベートショットを公開。2025年2月の集まりでは矢本が来られなかったことから「兄弟っていいね」「ようやく5人揃って食事ができた」とつづっている。
この投稿には「本当のきょうだいのよう」「とっても楽しそう」「メンツが豪華すぎ」「仲良しなの伝わる」「主役級の方ばかり」「全員集結尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
