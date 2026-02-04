チョコプラ長田「SASUKE」収録中の怪我で「靭帯も伸びていて手術した」全治3カ月の剥離骨折診断後に発覚
【モデルプレス＝2026/02/04】お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が、4日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（毎週月〜木曜13時〜）に出演。TBSの大型番組「SASUKE2025」の番組収録中に剥離骨折したことについて振り返り、手術していたことを明かした。
【写真】チョコプラ長田庄平、20周年ライブでの姿
2025年10月に「SASUKE2025」の番組収録中に剥離骨折したことが明らかとなっていた長田。パーソナリティの塙宣之から「全然分からなかったよ怪我。俺見てたから。放送されてたし」と触れられ、「けっこういったよね？」と尋ねられると、長田は「全然いってないです」と明かした。
怪我の経緯については「めっちゃ最初の方です。トライアングルみたいなのを踏み外しちゃって、ローラーのところで踏み外して。踏み外した時にやったんですよ」と1stステージ挑戦中の第2エリアのローリングヒルに飛び移る際だったと説明。踏み外した際は「なんかちょっとやったなって感じだったんです」と違和感があったそうだが、自力で移動し「インタビューは絶対オンエアのせないといけないという使命感でやりました。退場するところまで」とインタビューにも問題なく答えたそう。
しかし「ロケバスでめっちゃジンジンしてきて」と次第に足に違和感が出てきたそうで、「病院行って調べてもらったら『剥離骨折です』って。11月の頭くらい。全治3カ月って言われて」と診断受けたことを回顧。また、「もう1回調べたら靭帯も伸びていて手術したんですよ。それを2〜3週間後くらいに。そこから3、2ヶ月くらい安静にしていました」と手術を受けていたことも明かした。塙から「本調子じゃない？」と現在の調子を尋ねられると、長田は「まだです」と完治はしていないことを語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
