ドル円一時１５６．５９レベル、円売りにドル買いが加わる＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は一時156.59レベルと本日の高値を伸ばしている。この局面ではドル買いが優勢となっており、ユーロドルやポンドドルが反落している。ユーロドルは1.1838レベルまで買われたあと、足元では1.1820付近と前日NY終値水準まで押し戻されている。ポンドドルも同様に、1.3733レベルを高値に1.3700手前水準へと反落している。米10年債利回りは4.27-4.28％で安定的に推移。欧州株、米株先物・時間外取引はいずれも各指数が高安まちまちと方向性に欠けている。



USD/JPY 156.55 EUR/USD 1.1820 GBP/USD 1.3710

外部サイト