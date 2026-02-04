Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは４日、静岡・焼津市内で、８日のＪ２・３百年構想リーグ初戦・ホームＪ３岐阜戦に向けた調整を行った。今季から就任した元日本代表の槙野智章監督は、初陣に向けて「ＵＢＡＵ（奪う）姿勢」を強調した。

Ｊクラブで初めてタクトを振る指揮官は１２月の就任会見で「ＵＢＡＵ」を標語に掲げていた。ボールやゴール、勝ち点、さらにはファンの心までも奪うという意味を込めた言葉だ。始動から約１か月が経過し、鹿児島キャンプで４試合、帰静後に１試合と計５試合を消化した中で、指揮官は手応えを口にした。「Ｊ２で新たに戦うチームや、百年構想でＪ３と対戦する中では、トップクラスの奪う意識の高さ。また、やりたいことが明確に伝わっている。キャンプを通じて、（公開では福岡と対戦）Ｊ１相手でもできていましたし、それが形として出せるのではないか」。昨季リーグ１５位だったチームに、攻撃の上積みが見えてきた。攻撃的スタイルをベースに、連動性を高めている。

さらに造語である「Ｍｉｒａｇｅｏ（ミラージオ）」も今季のキーワードとして挙げていた。Ｍｉｒａｇｅ（迷彩）＋Ｎｅｏ（新時代）＋Ｇｏ（行く）の造語で、「どこから攻めてくるか分からない、幻のような攻撃」を意味するが、「ミラージオの攻撃は、スタメンだけでなく、選手を入れ替えても同じ目線、同じイメージでできている。あとは開幕戦で、どんな姿を見せられるか楽しみです」と声を弾ませた。昇降格がない特別大会（Ｊ２・３百年構想リーグ）期間は、（８月開幕の）２６ー２７年シーズンの好成績につなげるための準備期間と位置づける。攻撃の精度を高める意識は強く、「今季は相手に怖さを与えることをやるべきことの一つとして、取り組んでいる」と語り、オフザボールの動きも洗練されてきている。

自身の求めるサッカーが明確だからこそ、初戦の相手・岐阜について問われると、こう言葉に力を込めた。「基本的に僕が考えるのは、相手がどうこうよりも８・２の法則。自分たち８割、相手が２割の分析で、自分たちが相手の良さを消すというより、自分たちの良さをどう出すかを考えている。自分たちがどうあるべきかだと思います」。まずは開幕戦で、その“ＵＢＡＵ姿勢”を示していく。（伊藤 明日香）