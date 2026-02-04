タレントの藤本美貴（40）が3日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。親しくなったアイドルにアドバイスした内容を明かす場面があった。

藤本はこの日のゲスト、「でんぱ組.inc」の元メンバー・古川未鈴について「私はね、未鈴ちゃんと1回対談もさせていただいたり」と語り、古川も「私の本でやらさせてもらって」と説明した。

その際「私ママ友がいなさすぎて。“ミキティさん、私、初めてのママ友になってもらえませんか”っていうことで」お願いしたと言い、「ママ友認定してくれたんです」と打ち明けた。

藤本は「連絡先交換して。まだランチ行けてないんだけれど」とも告白。「“ハイブランドのかばんを買いたい”って。でんぱ組.incが活動終了するっていう時に、“卒業記念で買おうか悩んでいる”って」との相談を受けたこともあるとし、「“買いなよ！”って。“それはもう買いなよ！！そんな記念すべき時ないから”って背中を押したりとか」と笑ってみせた。

古川は「“絶対水飲め！”って」とアドバイスをぶっちゃけ。藤本は「買うと水飲ましてくれるの」と最初古川がネットで購入しようとしていたためハイブランドの店舗で出される水を飲んでくるようにアドバイスしたのだと言い、古川は「その水の写真をLINEで送りました」と話して笑わせた。