¸õÊä¼Ô¤ËÊ¹¤¯④¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¡ÚÆÁÅç¡Û
2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹ÆÁÅç¤Ç¤Ï¥·¥êー¥º¤Ç¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¸õÊä¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡×¡¢Âè4²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤Ç¤¹¡£
À¯³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿Î¢¶âÌäÂê¡¢¤½¤Îã´¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆºÑ¤ó¤À¤Î¤«¡£
¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢¹ñÌ±¤ÏÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡ÊµÈÅÄÃÎÂå ¸õÊä¡Ê°Ý¡¦¸µ¡Ë¡Ë
¡Ö´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ï¡¢À¯ºö¤ò¤æ¤¬¤á¤ë¸µ¶§¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â®¤ä¤«¤ÊÇÑ»ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯¼£»ñ¶â¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー·ô¹ØÆþ¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤ò¤·¡¢¤½¤Î¼ý±×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²ÝÀÇ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¯¼£»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÆ©ÌÀ²½¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê¿ÎÌÚÇîÊ¸ ¸õÊä¡Ê¼«¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤«¤éÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢Áªµó¼«ÂÎ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢½¾¤Ã¤Æµ¬À©¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÎÌµ¬À©¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÆ©ÌÀ²½¤¹¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹â¶¶±Ê ¸õÊä¡ÊÃæ¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡ÖÎ¢¶â¤ò¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤¹¤ëÀ¯¼£¤«¤é¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç¿®Íê¤Î¤¢¤ëÀ¯¼£¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿®¤Ê¤¯¤ÐÎ©¤¿¤º¡¢ÆÁÅç¤«¤éÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿»ä¤ÎÁÄÉã¡¦»°ÌÚÉðÉ×¤Î¥¯¥êー¥ó¤ÊÀ¯¼£¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢À¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤·¤¿¤¤ ¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î¿®Ç°¤Ç¤¹¡£Ï¢Î©À¯¸¢¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤µ¤ó¤âÆ±¤¸»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼ÂÂÖ²òÌÀ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÎ¢¶âÌäÂê¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Êµµ°æÀé½Õ ¸õÊä¡Ê»²¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¸¥¶â¤òÁ´ÌÌÅªÇÑ»ß¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÀ¯¼£¤Ï¡¢¸¥¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÍÍø¤ÊÀ¯¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢°ìÈÌ¹ñÌ±¤Î´óÉÕ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¿·¤·¤¤À¯¼£¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ê»³¸ý½Ó°ì¸õÊä¡Ê¼«¡¦Á°¡Ë¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤âÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñー¥Æ¥£ー¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¢¶âµÄ°÷¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸À¤ï¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤ª¤«¤²¤Ç´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸Ä¿Í¸¥¶â¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¡¢´ë¶È¸¥¶â¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢´ë¶È¸¥¶â¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¡¦¸ø¶â¤ËÍê¤ëÀ©ÅÙ¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤éÊÕ¤Ï¤à¤·¤íÆ©ÌÀÅÙ¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÉÍ¶¦À¸¸õÊä¡Ê¶¦¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¼«¿È¤ÎÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Îº£²ó¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÏÀÀïÄÉµá¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ñー¥Æ¥£ー·ô¤ò´Þ¤á¤Æ´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ï°ìÀÚ¶Ø¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤Ê·ìÀÇ¤òÀ¯¼£²È¤¬Ê¬¤±¼è¤ê¹ç¤¦¡¢À¯ÅÞ½õÀ®¶â¤ÎÀ©ÅÙ¤âÇÑ»ß¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊÈÓÀô²ÅÌç¸õÊä¡Ê¹ñ¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö¸Å¤¤À¯¼£¤ò²õ¤¹¡¢À¯¼£¸¥¶â¤Î¾å¸Â¤ä¼õ¤±¼ê¤Îµ¬À©¡¢·èÄê¤·¤¿Æ©ÌÀ²½¤òÃÇ¹Ô¤·¡¢Èó¸ø³«¤«¤ÄÈó²ÝÀÇ¤Î¤ª¶â¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæÁªµó¶è¤ÎÆ³Æþ¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ç¶è¤Î²ò¾Ã¡¢¤³¤Á¤é¤ò¿ä¿Ê¤ò¤·¡¢ÎáÏÂ¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊËÌÅç°ì¿Í¸õÊä¡ÊÌµ¡¦¿·¡Ë¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆ©ÌÀÀ¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¶Ø»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢À¯¼£³èÆ°¤Î¼«Í³¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ëー¥ë¤ò¤¤Á¤Ã¤ÈÀ°Íý¤ò¤·¡¢¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿®Íê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ©ÅÙ²þ³×¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤É¤Î¸õÊä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£