¡Ú »³ÀîË ¡Û¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÇÙ¤¬¤ó¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ¡¡¡ÖËè·î¡¢Ëè·î¸¡ºº¡×¡ÖÆâ½Ð·ì¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡×¡¡¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤ÏàµîÇ¯12·îÃÂÀ¸¤ÎÂ¹á¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
²Î¼ê¤Î»³ÀîË¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯ »³ÀîË ¡Á¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ËÜÆüÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ø±Ø¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢Á´24¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²Î¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³Àî¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬à¤³¤¦¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¡¢2Ç¯Á°¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÌÓÆ¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°åÎÅ¤Î¿ÊÊâ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âô»³¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£á¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Á°¤ÎÆÍÁ³¤ÎÀë¹ð¤«¤é¡¢¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Îà¤¤¤í¤ó¤ÊÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤ºÈ¯¿¾¤Ë2Ç¯Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎÃæ¡£¼ê¤ÈÂ¤ä¡¢¤ª¿¬¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ò¤É¤¤¤ó¤Ç1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¹³¤¬¤óºÞ¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¡¢¹³À¸Êª¼Á¤ò°û¤ó¤ÇÈ¯¿¾¤¬°ú¤¤¤¿¤é¡¢º£¤ÏÆâ½Ð·ì¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤È¸ýÆâ±ê¡£º£Æü¤Ï2¤Ä½ÐÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤¯¤é¤¤¤ÏÁ´Á³Ê¿µ¤¡¢ºÇ¹â6¤Ä¤Þ¤Ç½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ï¡¢¤¿¤ó¤âÂÃ±Õ¤âÁ´Éô±ö¡£²Î¤¦¤È¤½¤ì¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹á¤È¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¾É¾õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤âà³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Î¤¤¤¿¤¤¡£À¸¤¤¿¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤á¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤¹¤ë»³Àî¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸»¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
àÂ¹¤¬µîÇ¯¤Î12·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Í¡£ÃË¤Î»Ò¤ÇÉ¢¡Ê¤·¤å¤¦¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯´é¤À¤±¸«¤Ë¹Ô¤±¤ì¤Ð¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¡£²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Æþ±à¼°¤È¤«¡Ê¾®³Ø¡Ë1Ç¯À¸¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤ë¡ËÌÜÉ¸¤â»ý¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤«¤éá¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£
¤ªÂ¹¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤Æ®ÉÂ¤ò¸ì¤ëÉ½¾ð¤«¤é°ìÊÑ¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û