女性アイドルグループ「太陽と踊れ月夜に唄え」の公式サイトが4日更新され、現体制での活動を終了することを発表した。

公式は「太陽と踊れ月夜に唄え 現体制終了のお知らせ」と題し、「太陽と踊れ月夜に唄えは、2026年4月28日・29日をもちまして、現体制での活動を終了いたします」と発表。

続けて「日頃より応援していただいているファンの皆様や関係者の皆様には、突然のご報告となりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして「4月末での株式会社ポニーキャニオンとの契約満了に伴い、今後の太陽と踊れ月夜に唄えとしての活動についてメンバーと話し合いを重ねた結果、メンバー7名は卒業し、現体制を終了する運びとなりました。メンバー7名の合同卒業公演は、4月28日（火）夜帯に池袋harevutaiにて開催いたします」と伝えた。さらに「4月26日（日）にチェキ会、4月29日（水祝）にラスト特典会も予定しておりますので詳細は追ってお知らせ」と告知している。

一方で「ラスト特典会終了後、太陽と踊れ月夜に唄えはマネジメント会社を変更し、再始動に向けて一時活動を休止して、新しい運営体制のもと活動再開の準備を進めていくことになります」と明かし、「現体制での活動は残りわずかとなりますが、天ヶ瀬なつ・榎宮あんり・野々瀬葉月・羽澄和奏・花咲花桜・春名花凛・三葉海緒、7名での太陽と踊れ月夜に唄えを何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。