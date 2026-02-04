今季ブルズで平均16.9得点9.0リバウンドを残すニコラ・ブーチェビッチがセルティックス移籍へ

2月4日（現地時間3日、日付は以下同）。ボストン・セルティックスとシカゴ・ブルズの2チーム間で、トレードが合意に達したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

このトレードで、セルティックスはビッグマンのニコラ・ブーチェビッチ、ブルズはガードのアンファニー・サイモンズを獲得。両選手は今シーズン終了後に契約満了となり、制限なしFA（フリーエージェント）になる。

4日を終えてイースタン・カンファレンス3位にいるセルティックス（32勝18敗）は、先発センターをロスターに補強。キャリア15年目のブーチェビッチは206センチ117キロのサイズを持ち、今シーズンは48試合の出場で平均16.9得点9.0リバウンド3.8アシストに加え、3ポイントシュート成功率37.6パーセント（平均1.7本成功）をマーク。

一方のブルズはイースト10位の24勝27敗。キャリア8年目のサイモンズは、セルティックスで49試合へ出場し、平均14.2得点2.4リバウンド2.4アシスト、3ポイント成功率39.5パーセント（平均2.7本成功）を残している。

このチームはジョシュ・ギディー、コービー・ホワイト、トレイ・ジョーンズ、アヨ・ドスンムに加え、2ウェイ契約で河村勇輝も所属。さらに4日のトレードでジェイデン・アイビー、マイク・コンリー（退団の見込み）も獲得したことで、ガード過多となった。

それでも、6日のトレード・デッドラインまでまだ時間があるため、ここからさらに動いてロスターをシャッフルする可能性がある。

◆■合意と報じられたセルティックスとブルズのトレード内容

・セルティックス獲得



ニコラ・ブーチェビッチ（センター）



ドラフト2巡目指名権

・ブルズ獲得



アンファニー・サイモンズ（ガード）



ドラフト2巡目指名権