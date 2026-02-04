Jリーグレギュラーシーズンの開始が8月に移行することに伴い、6月まで行われる特別大会「百年構想リーグ」がいよいよ今週末開幕します。J1・2年目のシーズンに臨むファジアーノ岡山は最終調整を行っています。

【写真を見る】J1・ファジアーノ岡山「百年構想リーグ」開幕へ向けて最終調整 熾烈を極めるゴールキーパーのレギュラー争い

宮崎キャンプから帰ってきたファジアーノ岡山。2日間の休養をはさみ開幕を見据えた練習再開です。

きょう（4日）はボールを奪ってから相手の背後を狙って攻める動きを確認。去年課題に感じた攻撃力強化に取り組んでいます。

（江坂任選手）

「新たなチームになったので楽しみでもありますし、特別リーグなので戦い方が違う部分が出てくると思うしその辺も楽しみではあるなと思います」

熾烈を極めるゴールキーパーのレギュラー争い

開幕に向け熾烈を極めるのがゴールキーパーのレギュラー争いです。去年まで絶対的守護神だったスベンド・ブローダーセン選手が移籍したことで、誰がスタメンの座を掴むのか注目が集まります。

J2大分から加入した茺田太郎選手。昨シーズンは9試合無失点と安定感抜群で初のJ1の舞台に闘志を燃やします。

（濱田太郎選手）

「自分はシュートストップとロングキックが武器なのでそこを見てほしいですし、勝ち点を拾えるキーパーになりたいです」

もう1人調子を上げているのがデンマーク2部にあたるコリングから移籍してきたレナートモーザー選手、身長196センチの体格を生かしたセービングでゲーム形式の練習でも存在感を放っていました。

（レナートモーザー選手）

「自分のプレーでチームを救いJ1に定着することが目標です」

百年構想リーグ開幕まであと4日。気になる開幕戦のスタメンについて木山監督は…。

（木山隆之監督）

「いろんな組み合わせでやってまだまだ良くしていかなければいけないところも見えたのでもう1週間きょうから始まった練習の中で見極めてメンバー選んでいきたいと思います」

開幕に向け士気を高める中、練習後、選手は森井悠社長とともに伊原木隆太知事を訪ね、今シーズンの抱負を語りました。J1定着に向け、さらなる飛躍を目指すファジアーノ今月（2月）8日アウェーでアビスパ福岡と対戦します。