久保田利伸、デビュー40周年企画第2弾としてベストアルバム『THE BADDEST ～Son of R＆B～』のリリースが決定

久保田利伸が、べストアルバム『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』に続くデビュー40周年企画第2弾として、3月11日に『THE BADDEST ～Son of R＆B～』をリリースすることが決定した。

■初回生産限定盤は、久保田利伸本人が収録曲について語るコメント映像付き

『THE BADDEST ～Son of R＆B～』は、久保田利伸が、これまでにリリースした楽曲の中から、自身の音楽的こだわりの強い、R＆B色の濃い楽曲を自らが入念に選びに選んだスペシャルな一枚。

デビュー以来一貫してぶれない音楽性、根底にあるブラックミュージック、そしてR＆Bへのリスペクトが“Son of R＆B”というタイトルに凝縮されている。まさしく久保田利伸でしか体現できないタイトルだ。多くのアーティストにリスペクトされ、巷では“King of J-Soul”と呼ばれるアーティストも、実はR＆Bの子供だったという流れも面白い。

アルバムにはシングルのカップリングとしてのみリリースされた楽曲や、最新作まで収録。どれもこれも“Son of R&B”にふさわしい曲たちと言って良いだろう。初回生産限定盤は、Visual Voice Liner Notesと題しての、久保田利伸本人が収録曲について語るコメント映像付き。なかなかのレアぶりである。

2025年から新曲リリースや全国ツアーなど、精力的に活動している久保田利伸だが、2026年に入ってもなお、ベスト盤のリリースや全国アリーナツアーの開催など、その勢いはとどまるところを知らない。今後も久保田利伸の動きから目が離せない。

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

ALBUM『THE BADDEST ～Son of R＆B～』



＜収録曲＞

◇DISC1

1.R n’B Healing

2.Too Lite 2 Do

3.無常

4.In The Mood

5.Squeeze U

6.His Sugar

7.My Bad

8.The Other Half

9.シルクの愛が欲しくって

10.BABYLON LOVERS

11.6 TO 8

12.Winds

13.majo ?

14.Summer Sweet

15.Breaking Through

◇DISC2

1.Between The Sheets

2.To the Limit

3.It’s Time to Smile

4.a Love Story（Bond street ver.）

5.RAIN

6.My Heart, Homeless Heart

7.トランペット吹きながら

8.Rock wit me Poh’!

9.2 Beatz

10.天使と悪魔

11.裏窓

12.神なるものと薔薇の刺

13.Tiny Space

14.SUKIYAKI ～Ue wo muite arukou～ (feat. Musiq Soulchild)

15.1, 2, Play

16.Left & Right

