日経225先物：4日19時＝110円高、5万4630円
4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円高の5万4630円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては336.64円高。出来高は2078枚となっている。
TOPIX先物期近は3672ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.42ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54630 +110 2078
日経225mini 54630 +115 43482
TOPIX先物 3672 +9 3097
JPX日経400先物 33090 +50 136
グロース指数先物 695 -1 122
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
