　4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円高の5万4630円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万4293.36円に対しては336.64円高。出来高は2078枚となっている。

　TOPIX先物期近は3672ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.42ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54630　　　　　+110　　　　2078
日経225mini 　　　　　　 54630　　　　　+115　　　 43482
TOPIX先物 　　　　　　　　3672　　　　　　+9　　　　3097
JPX日経400先物　　　　　 33090　　　　　 +50　　　　 136
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　-1　　　　 122
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース