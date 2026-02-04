土日は全県的に大雪になりそう、平地でもまとまった積雪に【これからの天気(2月4日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
5日(木)はやや不安定な空模様で、にわか雨のところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報がでています。
また上・中・下越に広く濃霧注意報やナダレ注意報がでています。
◆2月5日(木)天気
・上越地方
午前中は、濃い霧の出るところがあるでしょう。
ただ、午後は各地で青空が広がり、日中は今日よりも気温が上がる見込みです。
・中越地方
今日よりも晴れる時間が長くなるでしょう。
最高気温は沿岸部で11℃、山沿いで8℃前後の予想で広く3月中旬並みになるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
朝晩は雲が広がりやすいものの、日中は日差しが届く見込みです。
最高気温は10℃くらいまで上がり寒さが和らぐでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
晴れ間もありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。
最低気温は5℃前後、最高気温は10℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
雲の多い天気で、所々で雨が降るでしょう。
山沿いでは雪が混じるところがありますが、積もるものではなさそうです。
◆風と波
下越と佐渡で風が強まるでしょう。
波の高さは、上・中越で2m、下越と佐渡でのち2.5mの予想です。
◆週間予報
6日(金)午前中は雨が降りますが、午後は雪に変わる見通しです。
土日は、各地で雪が降り続くでしょう。
平地でもまとまった積雪となり、全県的に大雪となりそうです。
5日(木)日中は、今日より気温が上がりそうです。引き続き、落雪などに十分な注意をしてください。
