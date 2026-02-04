これからの気象情報です。

5日(木)はやや不安定な空模様で、にわか雨のところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡にカミナリ注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報がでています。

また上・中・下越に広く濃霧注意報やナダレ注意報がでています。



◆2月5日(木)天気

・上越地方

午前中は、濃い霧の出るところがあるでしょう。

ただ、午後は各地で青空が広がり、日中は今日よりも気温が上がる見込みです。



・中越地方

今日よりも晴れる時間が長くなるでしょう。

最高気温は沿岸部で11℃、山沿いで8℃前後の予想で広く3月中旬並みになるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

朝晩は雲が広がりやすいものの、日中は日差しが届く見込みです。

最高気温は10℃くらいまで上がり寒さが和らぐでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

晴れ間もありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。

最低気温は5℃前後、最高気温は10℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

雲の多い天気で、所々で雨が降るでしょう。

山沿いでは雪が混じるところがありますが、積もるものではなさそうです。



◆風と波

下越と佐渡で風が強まるでしょう。

波の高さは、上・中越で2m、下越と佐渡でのち2.5mの予想です。



◆週間予報

6日(金)午前中は雨が降りますが、午後は雪に変わる見通しです。

土日は、各地で雪が降り続くでしょう。

平地でもまとまった積雪となり、全県的に大雪となりそうです。



5日(木)日中は、今日より気温が上がりそうです。引き続き、落雪などに十分な注意をしてください。