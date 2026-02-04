2026年2月3日（火）から、『新千歳空港』の売店にて、『5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞』が先行発売中です。

画像：森永製菓株式会社

『5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞』は、北海道産牛乳を使用し、ヨーグルトのまろやかなコクと爽やかな酸味が楽しめるハイチュウです。

2月3日（火）から、『新千歳空港』の売店にて先行発売されますが、3月3日（火）からは北海道の土産物ルートで発売されますよ！

画像：森永製菓株式会社

さらに、『5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞』も、より香り高い北海道産夕張メロン果汁を使用したハイチュウにリニューアルして2月上旬に発売予定です。

詳細情報

5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞

発売日：2026年2月3日（火）～新千歳空港にて先行発売

※3月3日（火）～北海道の土産物ルートにて発売

5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞

発売日：2月上旬～北海道の土産物ルートにて発売予定

北海道Likers編集部のひとこと

パッケージには、北海道の旅の思い出が蘇るような広大な大地を印象的に描かれているので、お土産にもぴったり！

さらに、『5本ハイチュウ＜北海道ヨーグルト味＞』と『5本ハイチュウ＜夕張メロン味＞』の2つの商品を並べるとイラストがつながるデザインになっているんです！ 2つ一緒に買いたくなってしまいますね◎

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

