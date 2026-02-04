十日町市で空き家が倒壊「ゴーという音がした」中がむき出しの状態に･･･【新潟】
県内では、雪による建物の倒壊が相次いでいます。
4日午前、十日町市では空き家が倒壊しました。県内各地で気温が上昇し、落雪やナダレなどに注意が必要です。
十日町市山本町にある空き家。建物は崩れ、中がむきだしの状態に･･･。がれきの上には多くの雪が積もっています。
■近くの住民
「子どもの話だと音がした。ゴーという音がしたと言っていた。家のなかで聞いている。」
空き家には約150cmの積雪があったとみられ、市は屋根に積もった雪による重みで倒壊したとみています。
■近くの住民
「(Q.屋根の雪下ろしは？)ちゃんとしてたが、今年はしないなという感じでみていたけど。」
