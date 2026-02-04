県内では、雪による建物の倒壊が相次いでいます。

4日午前、十日町市では空き家が倒壊しました。県内各地で気温が上昇し、落雪やナダレなどに注意が必要です。



十日町市山本町にある空き家。建物は崩れ、中がむきだしの状態に･･･。がれきの上には多くの雪が積もっています。



■近くの住民

「子どもの話だと音がした。ゴーという音がしたと言っていた。家のなかで聞いている。」



空き家には約150cmの積雪があったとみられ、市は屋根に積もった雪による重みで倒壊したとみています。



■近くの住民

「(Q.屋根の雪下ろしは？)ちゃんとしてたが、今年はしないなという感じでみていたけど。」