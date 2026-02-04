中国メディアの央視網体育は4日、「合宿20日間！バスケ中国男子代表は春節も無休、全力で日本戦に備える」との記事を掲載した。

今月26日に沖縄で行われるFIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window2の日本（FIBAランキング22位）戦に向け、中国（同27位）が合宿メンバーを発表した。2月5日から合宿を開始し、春節期間中（15〜23日）も休まず準備を続けるという。

中国代表の郭士強（グオ・シーチアン）ヘッドコーチは今回の合宿について「ワールドカップ予選Window2に全力で備えるため」と明言。合宿と試合はいずれもCBAリーグの休止期間中に行われるが、選手たちは直前まで過密なリーグ日程をこなしており、休む間もなく代表戦に臨むことになる。郭ヘッドコーチは「チームをいかに調整し、最良の状態へと仕上げるかが今回の合宿の重点」と話した。

中国は今回の予選Window2で、26日に日本、3月1日に台湾（チャイニーズ・タイペイ）と対戦する。Window1では中国は格下の韓国に2連敗を喫しており、「今回のWindow2では2試合とも勝利が求められる状況だ」と記事は伝えている。（翻訳・編集/北田）