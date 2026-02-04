建設コスト高騰で見直しとなった名鉄名古屋駅の大規模再開発。計画は一旦止まりましたが、駅前の顔だった名鉄百貨店は予定通り2月いっぱいで閉店します。

【写真を見る】名鉄百貨店の“珍エスカレーター” ｢世界でここしかない｣ 手すりが垂直に床下へ… 2月の閉店後はどうなる 1967年設置 名古屋

この閉店で、実は見納めになる世界的に珍しいものがあるんです。

（小川実桜アナウンサー）

「これですか？レトロな雰囲気が漂うエスカレーターですね。おぉ、動いた。結構なスピードで動き出しますね」





世界にここだけ…その特徴は？

名鉄百貨店の8階と9階をつなぐエスカレーター。世界にここだけ！2基しかない希少なものなんです。このエスカレーターを50年以上管理してきたという施設担当の林さんは…（名鉄百貨店施設部 林正治さん）Q.どこが珍しいエスカレーター？「この（手すりの）形が他にはないそうでして…」

（小川）

「確かに、手すりが垂直にまっすぐ（床に）来ていますね。普通のエスカレーターって丸く…」



（名鉄百貨店施設部 林正治さん）

「（通常は）丸いR型のものになっていますが、これはC型というもの」

1967年、名鉄百貨店のグランドオープンに併せて採用された、東芝の「C型エスカレーター」。一般的なエスカレーターは手すりが下で巻き込まれるように入っていきますが、C型は見た目の美しさにこだわった結果、手すりが垂直に床下へ入っていく形になりました。

「残っている部品がないので修繕には時間がかかる」

その珍しさから、全国からわざわざこのエスカレーターを見にくるマニアもいるほどです。また採用の背景には、こんな裏事情も。



（名鉄百貨店施設部 林正治さん）

「あちら（海外メーカー製）と比べるとお値打ちだったと聞いている」

当時主流だった海外製より安かったのが採用の理由でしたが、とにかく維持管理が大変だったといいます。



（名鉄百貨店施設部 林正治さん）

Ｑ.エスカレーターは通常60年も維持できるのか？

「しっかりメーカーがメンテナンスしていることで維持できている」

Q.不具合が出ると、今パーツは特注になる？

「もう残っている部品がないので、現存する部品を加工するなどして、修繕には時間がかかってしまう」



（小川）

「メンテナンスの賜物ですね」

他にも貴重なエスカレーターが…

百貨店の閉店後、エスカレーターをどうするのかについては、まだ未定ということですが…



（名鉄百貨店施設部 林正治さん）

Q.愛着はある？

「そうですね。これもそうだが…そちらのものは名前がエスカレーターではなく『 エスカレーア』という表示があるもので…」

隣のエスカレーターの降り口には「ESCAL-AIRE（エスカレーア）」という名前が。アメリカのオーチス社が一時期だけ作っていたエスカレーターの商品名で、こちらも現在はここにしか残っていないもの。これらの希少なエスカレーターが見られるのもあとわずかです。

（客）

Q.来店した目的は？

「若いときに慣れ親しんだ名鉄百貨店が閉店するということで」

Ｑ.このエスカレーターが珍しいものだと知っていた？

「気づかなかった。びっくりです」

Q.珍しいから残してほしい？

「そうですね。レトロ感もあるし」

どこにでもあるエスカレーターも“歴史遺産”ともいえる存在の名鉄百貨店。今しばらく名残を惜しむ人々で賑わいそうです。