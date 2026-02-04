名鉄百貨店の“珍エスカレーター” ｢世界でここしかない｣ 手すりが垂直に床下へ… 2月の閉店後はどうなる 1967年設置 名古屋
建設コスト高騰で見直しとなった名鉄名古屋駅の大規模再開発。計画は一旦止まりましたが、駅前の顔だった名鉄百貨店は予定通り2月いっぱいで閉店します。
この閉店で、実は見納めになる世界的に珍しいものがあるんです。
（小川実桜アナウンサー）
「これですか？レトロな雰囲気が漂うエスカレーターですね。おぉ、動いた。結構なスピードで動き出しますね」
（名鉄百貨店施設部 林正治さん）
Q.どこが珍しいエスカレーター？
「この（手すりの）形が他にはないそうでして…」
世界にここだけ…その特徴は？
（小川）
「確かに、手すりが垂直にまっすぐ（床に）来ていますね。普通のエスカレーターって丸く…」
（名鉄百貨店施設部 林正治さん）
「（通常は）丸いR型のものになっていますが、これはC型というもの」
1967年、名鉄百貨店のグランドオープンに併せて採用された、東芝の「C型エスカレーター」。一般的なエスカレーターは手すりが下で巻き込まれるように入っていきますが、C型は見た目の美しさにこだわった結果、手すりが垂直に床下へ入っていく形になりました。
「残っている部品がないので修繕には時間がかかる」
その珍しさから、全国からわざわざこのエスカレーターを見にくるマニアもいるほどです。また採用の背景には、こんな裏事情も。
（名鉄百貨店施設部 林正治さん）
「あちら（海外メーカー製）と比べるとお値打ちだったと聞いている」
当時主流だった海外製より安かったのが採用の理由でしたが、とにかく維持管理が大変だったといいます。
（名鉄百貨店施設部 林正治さん）
Ｑ.エスカレーターは通常60年も維持できるのか？
「しっかりメーカーがメンテナンスしていることで維持できている」
Q.不具合が出ると、今パーツは特注になる？
「もう残っている部品がないので、現存する部品を加工するなどして、修繕には時間がかかってしまう」
（小川）
「メンテナンスの賜物ですね」
他にも貴重なエスカレーターが…
百貨店の閉店後、エスカレーターをどうするのかについては、まだ未定ということですが…
（名鉄百貨店施設部 林正治さん）
Q.愛着はある？
「そうですね。これもそうだが…そちらのものは名前がエスカレーターではなく『 エスカレーア』という表示があるもので…」
隣のエスカレーターの降り口には「ESCAL-AIRE（エスカレーア）」という名前が。アメリカのオーチス社が一時期だけ作っていたエスカレーターの商品名で、こちらも現在はここにしか残っていないもの。これらの希少なエスカレーターが見られるのもあとわずかです。
（客）
Q.来店した目的は？
「若いときに慣れ親しんだ名鉄百貨店が閉店するということで」
Ｑ.このエスカレーターが珍しいものだと知っていた？
「気づかなかった。びっくりです」
Q.珍しいから残してほしい？
「そうですね。レトロ感もあるし」
どこにでもあるエスカレーターも“歴史遺産”ともいえる存在の名鉄百貨店。今しばらく名残を惜しむ人々で賑わいそうです。