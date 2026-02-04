芳根京子、ドレス姿で“美デコルテ”チラリ 『エランドール賞』受賞に喜びスピーチ
俳優の芳根京子が、一年を通じて映画・テレビ界で顕著な活躍をしたプロデューサーや、将来有望な俳優などを選出して表彰する『第50回 エランドール賞』のエランドール賞に選出され、4日に都内で行われた授賞式に出席した。
【全身ショット】綺麗…シースルーのブラックドレスで登場した芳根京子
美しいデコルテラインがあらわとなった黒のドレス姿で登壇した芳根は、「この度は素晴らしい賞をありがとうございます。私は『エランドール賞』にとても憧れがあって、いつかご縁があるといいなと思っておりました」と喜びのスピーチ。続けて、「昨年は特に、一人では乗り越えられなかったなと思うことがたくさんありました。関わってくださった全てのかたに感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を述べ、「あすからも気を抜かず、感謝の気持ちを忘れず、一人でも多くの方の心に届くような作品が作れるよう、精一杯精進していきたいと思います」と今後への決意を明かした。
授賞式には、ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）で共演した和久井映見が“お祝いゲスト”として駆けつけ、花束を手渡した。和久井は「こんなに華奢な体で、いつもうちからエネルギーがあふれる、とっても可愛い方です。いつも芳根さんの一つひとつ誠実に進まれていく姿をずっと拝見しながら仕事をさせていただいてました」と語り、「これからもますますパワフルに、どんどんいろんな扉を開けて、魅力的に輝き続けてください」とエールを送った。
■受賞結果は以下の通り。
エランドール賞 ※五十音順
・岡山天音（おかやま あまね）
1994年6月17日生 東京都出身
映画『＃真相をお話しします』『THEオリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』『アンダーニンジャ』
テレビ『ひらやすみ』『どうせ死ぬなら、パリで死のう。』『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』『令和の三英傑！』『ライオンの隠れ家』
・夏帆（かほ）
1991年6月30日生 東京都出身
映画『BAUS 映画から船出した映画館』
テレビ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『塀の中の美容室』『ホットスポット』『湖泥』
・佐藤二朗（さとう じろう）
1969年5月7日生 愛知県出身
映画『爆弾』『THE KILLER GOLDFISH』『女神降臨』『アンダーニンジャ』
『聖☆おにいさんTHE MOVIE ホーリーメーソンVS悪魔軍団』
テレビ『令和の三英傑！』
・高石あかり（たかいし あかり）※高＝はしごだか
2002年12月19日生 宮崎県出身
映画『ゴーストキラー』『夏の砂の上』『遺書、公開。』『私にふさわしいホテル』
テレビ『ばけばけ』『アポロの歌』『御上先生』『グラスハート』
・松村北斗（まつむら ほくと）
1995年6月18日生 静岡県出身
映画『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』
テレビ『アンサンブル』『ラブリーアンサンブル』
・芳根京子（よしね きょうこ）
1997年2月28日生 東京都出身
映画『君の顔では泣けない』『雪の花〜ともに在りて〜』
テレビ『まどか26歳、研修医やってます』『波うららかに、めおと日和』『晴れたらいいね』
プロデューサー賞（田中・平田賞）・プロデューサー奨励賞（田中・平田賞）
映画
プロデューサー賞 ･村田千恵子（ミリアゴンスタジオ）『国宝』
プロデューサー奨励賞 ･岡田翔太 『爆弾』
テレビ
プロデューサー賞 ･杉田彩佳 （TBSスパークル） ･丸山いづみ（TBSスパークル）『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
プロデューサー奨励賞 ･小田玲奈（日本テレビ）『ホットスポット』
特別賞
『国宝』制作チーム
アクターズセミナー賞 ※五十音順
・秋本雄基（あきもと ゆうき）
・朝日奈まお（あさひな まお）
・新井美羽（あらい みう）
・上村侑（うえむら ゆう）
