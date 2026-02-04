高地優吾“忘れられない一言” 松田好花は父の“きつい一言”に触発→衝撃の行動
4日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、高地優吾（SixTONES ※高＝はしごだか）＆松田好花（日向坂46）＆ママタルトが来店する。
【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！
メンバーからあまり頼られないという高地が、グループ内での立ち位置を赤裸々告白。日向坂46卒業まであとわずかの松田は、卒業後の展望をオードリーと共に語る。ママタルトはM-1決勝に2年連続で進出し、当時の様子を振り返る。現在は多忙を極めているが、檜原は「今が本当に限界」と本音をポロリ。
仕事やプライベートで言われた“忘れられない一言”を発表する、「私がくらった一言発表会」では各々が当時の心境を吐露。高地は、友達から言われたずっと頭から離れないという一言を紹介。周囲から自身の洋服を“高地のニオイだから”と匂いで判別される事があり、怖くなったと告白。自分の体臭がくさいのかと心配すぎて、病院で確認してもらったと明かす。
松田は、家族旅行の時に父親から言われた一言を発表。平泳ぎが下手すぎて「家族の中やと好花が一番に死ぬやろな」と父からのきつい一言。松田はその言葉に触発され、正月からホテルのプールで2時間特訓したと衝撃のエピソードを打ち明ける。
ママタルト檜原は、過去にM-1の2回戦を3年連続で落ちても呑気に過ごしていた時に当時ルームシェアをしていたZAZYから言われた厳しい一言を紹介。しかし、メディア露出が増えていくと、厳しかった発言も徐々に弱々しく卑屈になっていったと明かし、若林も思わず「人生だな」と同情する。
ママタルト大鶴肥満は、デブ専を公言しているグラビアアイドルが、大鶴肥満への印象について放った衝撃の一言を発表。回答を聞いた瞬間、「好きだったのにフォローを外した」と打ち明け、スタジオでは「くらいすぎだ」と一同総ツッコミ。スタジオは笑いに包まれた。
