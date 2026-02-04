ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は4日、12Rで優勝戦が行われ、定松勇樹（24＝佐賀）が枠なり5コースから豪快に捲って1着。先月17日の芦屋73周年記念に続くG1Vを飾り地元G1初Vと同時に、初の九州チャンプとなった。仲谷颯仁がインから捲られながら立て直し2着。末永和也が最終Mで逆転し3着ゴール。なお6日間の売り上げは71億9390万1000円で、目標の50億円を大幅に上回った。

“雨のち快晴”の6日間だった。1走目初日2Rで選手責任の転覆失格という最悪のスタートとなった定松は、そこから巻き返して予選通過。準優も2着に食い込み6強入り。舟足の方は中盤から「定松の足が違う」の声が聞かれていた。

「凄くいいエンジンで、前検から手応えがあった。転覆後も立て直せて良かった」ものの「優勝戦はリング2本換えてみたら凄く外れていた」ため「チルトをマイナスにしてペラを叩き直して」軌道修正。すると「雰囲気が出てきた。スタートを行ければいいかなと思っていました」と戦える状態にして立て直した。

本番は枠なり5コースからダッシュよく飛び出し、そのままトップSの仲谷を捲り、早くもバックで独走状態を築き、初の九州チャンプへと突き進んだ。

「去年はきつい1年だった。今年は勝負の年と思ってます。クラシック（3月24〜29日、蒲郡）の権利も取れたし、グランプリを目指していきたい」

今年は1期先輩・末永和也の勢いが違う。末永は元日の佐賀選手権優勝戦を制すると下関→尼崎BBCトーナメントと3連続V。一方で定松も芦屋G1→平和島に今回と3場所連続Vと負けていない。

「今年は和也さんとグランプリに行きたい。峰（竜太）さんもグループみんなで行こうと言ってる。それが峰さんへの恩返しになりますからね」という。若きSGウイナーが、復活に向けて、さらにギアを上げてきた。

◇定松 勇樹（さだまつ・ゆうき）2001年（平13）5月2日生まれ、福岡県出身の24歳。佐賀支部の125期生として19年11月2日、からつでデビュー。24年5月26日の多摩川オールスターでSG初優出初優勝。通算50優出16V（うちSG1V、G1は2V）。同期に小原聡将、上原崚、山田丈、砂長知輝、野田なづきら。1メートル68、血液型A。