タレントの中丸雄一（42）が4日、水曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。若かりし「KAT―TUN」メンバーたちによる“ケンカの日々”を振り返り、自身が殴られそうになった時に発するとっておきの言葉を明かした。

「EXILE」のAKIRAがかつてTAKAHIROと殴り合いのケンカをしたことがあるという話題からトークを展開。「KAT―TUN」はどうだったのか？と聞かれた。

中丸は「（ケンカは）メチャクチャありましたね。20歳前後、高校生ぐらいの時が一番盛んでしたかね。もう毎日必ず誰かしらがケンカしてるみたいな」とコメント。

共演者たちから一斉に「えぇ〜っ！」という声が上がると、「ホントですから」と冷静な声で返した。

さすがに殴り合いではないでしょ？の声には「もう、それはもう」と殴り合いのケンカもあったとし、「もみくちゃになったりとか。最悪、血出るかなぐらいです」。止めるのは「周りの人で余力がある人」だという。

「リハ室とか楽屋だったらまだ止められるんですけど、たとえば舞台の本番中とかだと、あの人は出番でもう行かなきゃいけないとか」と中丸。

舞台上ではファンに笑顔を振りまきながら、舞台裏では激しいケンカをしていることも「場合によっちゃ、そういう日もあって。場合によってはケンカの最中でもビーッ！って出る合図があったらケンカが中断になったりとか」と生々しい様子を語った。

ケンカの原因については「これがもう些細なことなんですよ、やっぱり。でも、根本的にはみんな仲間なんだけどライバル関係じゃないですか。アイツに負けらんない、コイツに負けらんないっていう環境でやっぱ基本ピリピリしてるんですよ」とし、「仲はいいんですよ」と補足。

「仲はいいんですけど、でも高校生だと感情コントロールあんまりできないじゃないですか。だからちょっとしたことで。生クリームを畳に落としたら“これ、誰こぼした？”みたいな。“俺じゃねーよ！”みたいな。それまで仲良くケーキ食べてた…。仲良くから一変してっていう」と血気盛んな若かりし時代を回想した。

自身については「もちろん手は出さないし、出されそうになったら父親が警察に勤めてたってこともあって“ちゅうちょなく警察に言いますよ”って」と明かすと、スタジオ内は大爆笑。

同じく水曜コメンテーターの松田ゆう姫（38）が「いいけど、ちょっとダサい」と断じると、中丸は「いや、法治国家ですから」と涼しい顔だった。