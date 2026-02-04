『VS.超特急』ライブ第3弾、新たな出演アーティスト発表 MAZZEL、TAGRIGHTの参加決定
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の冠番組『VS.超特急』（日本テレビ系／毎週月曜 深0：59）の連動LIVEイベント『VS.超特急』第3弾が、3月31日、4月1日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで開催される。それに先立って、出演アーティスト第2弾が発表された。
【写真】DAY1もDAY2も豪華！『VS.超特急』ライブラインナップ
3月31日DAY.1は「番組で培ったぶっといキズナのアーティストが大集結！超特急メタルなかよしライブ」と命名。第2弾出演アーティストとして、MAZZEL、TAGRIGHTの参戦が決定した。
MAZZELとは、同プロジェクトがスタートした2024年11月4日の『VS.超特急ライブ』で共演し、TAGRIGHTとは、2月14日放送予定の番組で共演する。それぞれ『VS.超特急』で関係を築いたアーティストが参戦する。
DAY.1はほかにBALLISTIK BOYZ、SPゲストとしてDJ KOOが参戦。DAY.2は超特急とももいろクローバーZの初ツーマンが実現する。
【写真】DAY1もDAY2も豪華！『VS.超特急』ライブラインナップ
3月31日DAY.1は「番組で培ったぶっといキズナのアーティストが大集結！超特急メタルなかよしライブ」と命名。第2弾出演アーティストとして、MAZZEL、TAGRIGHTの参戦が決定した。
DAY.1はほかにBALLISTIK BOYZ、SPゲストとしてDJ KOOが参戦。DAY.2は超特急とももいろクローバーZの初ツーマンが実現する。