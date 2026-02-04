プロ野球・巨人の松本剛選手がキャンプイン前に日テレジータスの取材に応じ、「（ファンの方々の）目にとまるようなそんなプレーができたらなと思います」などと語りました。

このオフに日本ハムからFA移籍で巨人に加入した松本選手の背番号は「9」。小さい頃から憧れていた巨人のユニホームに袖を通した瞬間は「テンションも上がりました」と笑顔を見せました。オフには打撃に重点をおいて、トレーニングしてきたそう。

「自分の中で納得いく成績残せていないので、そこに重点を置いて、新しい感覚を取り入れようと思ってやっていました。大きく言えば、前の感覚を求めすぎずに新しいものをつかみたいなってやってきたので、ここから実戦に入っていく中で混ざってくるところが出てくるので、一番いいものを見つけながら実戦に向けてやっていきたいなと思います」

キャンプは1軍スタート。巨人のキャンプはファンが多く詰めかけるというイメージを持っているそうで、「まだ（自分のことを）知らない方がたくさんいると思うので、目にとまるようなそんなプレーができたらなと思います」と続けました。

ファンや首脳陣、チームメートに見せたいところは「走・攻・守」と自身のすべて。「すべてにおいて見てもらいたい。試合に出たときに必要とされる、打線にいたらイヤだなと思われる選手になりたい、打つだけとかにならずに、すべてでゲームプレーヤーになりたいです」と意気込みました。

「(巨人は）日本一にならないといけないチーム。そこの1つ（ポジション）をしっかり自分がつかみ取って、貢献するのが一番の目標。まずはファンの皆様に求めていただけるように、優勝しないといけないチームのピースになれるように戦っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします」