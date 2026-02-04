受験シーズンを迎えていますが、インフルエンザ感染が再び広がっています。県内では小中学生を中心に流行していて、B型の患者が急増しているということです。



熊本市の小児科クリニック。



■医師

「きのうの午後1時で何度ですか？」

■患者の保護者

「38℃超えてます」



3日から発熱などの症状を訴えている7歳と5歳の兄弟。インフルエンザB型と診断されました。



■保護者

「今まで多分インフルエンザは一回もかかったことないです。わかってよかったです。対処法（薬）があるので」





こちらのクリニックでインフルエンザと診断したのは、12月いっぱいは全員A型でしたが、ことしに入ってからB型が増え始め、3日は11人全員がB型がでした。

■みらい小児科クリニック・武藤未来医師

「春先、少し暖かくなった頃にB型が流行るかなというイメージがあったんですが、（今年は）圧倒的に早いと思います」



B型の症状には、どのような特徴があるのでしょうか。



■武藤未来医師

「比較的、胃腸炎症状がメインになること多くて、嘔吐や強い腹痛であったり」





発熱などの全身症状に加え、消化器系の症状や、発熱が長引く人もいるといいます。5歳の女の子は、38.5℃以上の高熱が5日間続きました。



■保護者

「全くしゃべれなかったね。水も飲みたくないしご飯も食べたくないし。吐きそうで吐けないっていうのがありました。あとちょっと続くと入院と言われた」



再び感染が広がっているインフルエンザ。医師はA型にかかったあとでもB型に感染することもあるとして油断できないと話しています。



【スタジオ】

インフルエンザにかからないための対策としてみらい小児科クリニックの武藤未来医師は

▽布ではなく、不織布のマスクを着用

▽手洗いうがいの徹底

▽乾燥するとウイルスが舞ってしまうので部屋の湿度をできるだけ40％以上に保ってほしいと話しています。



また、お子さんがインフルエンザにかかったときの解熱剤は「アセトアミノフェン」のみが配合されたものにしてほしいとしています。他の解熱鎮痛剤は合併症の「インフルエンザ脳症」にかかってしまった時の回復に影響が出る可能性があるとされていて、大人用の薬を自己判断で服用させないでほしいと注意を呼びかけています。

