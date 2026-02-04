元SKE48松井珠理奈（28）と男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。握手会でファンに交際がバレていたことを明かした。

辻本は「握手会でファンの人の手に『珠理奈と付き合ってるしょ？』と書いてあった」と明かした。「たどりついた人が1人いて、握手会って10秒とかなんで、握手のときにスーってきて。パって（手のひらを）見せられて。びっくりしちゃって、『僕の口からは言えない』って言っちゃって、『でも誰にも言わないでね』って。2年後ぐらいなんですかね、結婚発表が。SNSに『あのときの者です』っていうコメントが」と結婚発表時に現れたことを明かした。

ハライチの岩井勇気は「それまでバレてなかったの？」と聞くと、辻本は「バレてないんですよ」と答えた。岩井は「その子えらいね」と秘密を守った反応した。

辻本は「『あれから続いてるか心配だったけど無事婚姻してよかったです』って、多分誰かに言ってるんだろうなって覚悟してたので」と祝福のメッセージが来たことを語った。