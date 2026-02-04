女優の川島海荷が2月3日、Instagramを更新。妹の結婚式で着用した着物姿を披露し、ファンからは感激の声があがっている。

《先日、妹の結婚式に行きまして…… 本当に幸せな気持ちで胸がいっぱいになりました…… 心からおめでとう お着物で参加する結婚式は初めて。しかも祖母の帯を締めたので、一緒にお祝いできたような気がします。 今年は和装をたくさん着ることができたらいいな》と投稿。着物姿の全身、上半身、顔のアップの、3枚のオフショットを公開した。

コメント欄にはファンから

《海ちゃんやっぱり着物が似合いすぎてる》

《とても似合ってます!着物美人》

など、喜びの声があがっている。また、

《すごいおしゃれな帯!お祖母様のセンス素敵!》

と、祖母のセンスを称える声も出ていた。

川島は2006年の日曜劇場『誰よりもママを愛す』（TBS系）で、子役としてデビュー。

芸能記者が言う。

「女優業はもちろん、2007年にはアイドルグループ『9nine』のメンバーとしてCDデビューしています。2016年から2019年まで、朝の情報番組『ZIP!』（日本テレビ系）の総合司会も務めるなど、幅広い分野で活躍し、知名度を上げました。

私生活では2024年12月、同い年で、2016年のリオデジャネイロ五輪と2021年の東京五輪で日本代表を務めた競泳選手の中村克（かつみ）さんと結婚しています。川島さんの舞台や、中村さんのレースでバタバタしていた関係で、2025年の末にようやく結婚式をあげたことを、中村さんは明かしていました」

アスリートの妻でもある川島だが、結婚発表時、その適性にあるテレビ局関係者はこう太鼓判を押していた。

「料理が得意な川島さんは、ふだんから自炊しています。ドラマの撮影現場にも、手作りの野菜サラダや煮込み料理などを持ってくることが多いそうです。ロケ弁当だけでなく、野菜を追加して、栄養バランスが偏らないようにしているようです。

10代のころから手作りの弁当にこだわり、明治大学の学生時代も自作の弁当を持っていくこともあったそうで、健康に対する意識が高いことがうかがえます。栄養管理が求められる中村さんの食生活を支えてくれることでしょう」

2012年には「鈴乃屋 ふりそでイメージキャラクター」を務めた川島。結婚式以外でも、着物姿を披露する場面をファンは待ち望んでいることだろう。