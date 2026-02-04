市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす5日・あさって6日も、なだれや落雪に注意してください。一方、7日・土曜日からは気温が下がり、8日・日曜日は大雪の可能性があります。



気象台の週間予報です。

きょう4日は3月並みの気温でしたが、あす5日・あさって6日も10度以上です。なだれや落雪には引き続き、注意してください。6日・金曜日は雨か雪、7日・土曜日から9日・月曜日は雪のマークです。気温がとても低いため、特に8日・日曜日は雪雲のかかり方次第で大雪の可能性があります。





市川：6日・金曜日は11度もあるのに“雨か雪”、雪の可能性もあるんですか。小野：はい、前線が通過した後、日中から夜にかけてどんどん気温が下がる見込みです。雪が始まる7日・土曜日の予想天気図です。

小野：

冬型です。寒気も強い予想です。



8日・日曜日の予想天気図です。

小野：

強い冬型と、寒気のピークは8日・日曜日と思われます。



その8日の雪と風の予想です。

小野：

このコンピュータでは、朝7時の段階で、山陰沖のJPCZから延びる雪が、石川県内の沿岸に予想されています。



市川：

8日は選挙の投票日ですし、今後の情報に気を付けましょう。

