8日に投開票が行われる衆議院選挙。能登の石川3区は、前職同士の戦いを軸に激しく火花を散らしています。その戦いを追いました。



前職と新人の3人で争う能登「石川3区」。



「ガンバロー」



中でも被災地の復旧復興を訴える、前職2人の対決は今回も…



自民 前職・西田 昭二 候補：

「能登の復旧復興を高市総理とともにしっかりと推し進めることができる、この選挙なのか、それともそれを否定する選挙なのか」





中道 前職・近藤 和也 候補：「この地震と豪雨、人手が足りない。行政の職員も疲れている。こういう選挙に巻き込んで、復旧復興の邪魔をしているのはどこのどなたですか」序盤から激しくぶつかり合っています。公示の翌日。奥能登を回っていたのは…

「ありがとうござま～す。よろしくお願いしま～す」



自民党・前職の西田昭二候補。前回の選挙では選挙区で敗れ、比例で復活当選。今度こそ選挙区で勝利をと雪辱を誓い、4選を目指します。



自民 前職・西田 昭二 候補：

「皆さん方の思いをしっかりと受け取って、この復旧復興、必ずや成し遂げて参ります」



強調するのは、高市首相とともに進める能登の復旧復興。



自民 前職・西田 昭二 候補：

「私がこの地域の代表となることで、高市総理の力も応援も。能登半島がもっと明るく豊かになっていくように、これからも誠実に働く覚悟で、今の選挙戦、戦っているわけでございます」



同じ日、同じ輪島市を回っていたのが…

「近藤和也でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます」



新党・中道から出馬した前職の近藤和也候補。前回は、1万6000票近くの差をつけ選挙区で勝利。今回も5選を目指し、対抗心をあらわに。



中道 前職・近藤 和也 候補：

「今まで自民党じゃなきゃ予算を持ってこれない。そう思い込まれていた方々、もうそんな脅しの政治をやめさせようじゃないですか。私がしっかりと皆さまに寄り添った政治をしていきますから」



掲げるのは被災地に「寄り添う」政治。能登の復旧復興を訴えます。



中道 前職・近藤 和也 候補：

「皆さま、3年目、4年目は本当に大事なんですよ、大災害の後というのは。今一度お力を貸してください」



自民・維新の連立政権、立憲・公明の新党結成。戦いの構図が変わった今回の衆院選。



連合石川の支援を受けてきた近藤候補にとって、新たな戦力となるのが、中道としてともに戦う公明の組織力です。



この日、駆け付けたのは、公明党の新代表、竹谷とし子氏。



公明党・竹谷 とし子 代表：

「勝たせていただければ、能登の復興のために、大車輪が動いていくことになります」



政党の看板より「近藤党」として、幅広い支持を訴えてきた近藤候補ですが、陣営にとっては公明の支援は期待したいところ。



近藤陣営・岡野定 隆志 選対本部長：

Q. (公明票の)期待感が出てきた？

「「まあ・・期待するまではあれですが、すごくうれしい。家族が増えたということで、うれしさが前へ進む動機付けになっていると」



公明党石川県本部・谷内 律夫 代表：

「それだけ中道というのは、名前の浸透は大変ですけれども、むしろ勢いがつく。しっかりと対応を変えていく戦いを、一緒になってやってもらいたい」



一方、西田候補の陣営は、高市首相の人気を追い風に自民党の組織力を最大限に生かします。選挙サンデーの2月1日。応援に駆けつけたのは林芳正総務大臣。



林 芳正 総務相：

「なんでこんな早く解散するんだと、自分の予想が外れたからといって、ケチをつけるというのはちょっとどうかなと思うけれども、補正18兆円を通って執行が始まって、もう2月の選挙を終えたぐらいにはですね、いろんな手当てが皆さんに受給が始まると」



岡田県連会長も…



西田陣営・岡田 直樹 自民党石川県連会長：

「小選挙区で勝たせていただきたいと思います。比例の今、議席に甘んじていることは、西田さんにとっては、全く残念なことであります。もう比例を続けることは許されない」



自民王国と言われた能登、選挙区の議席獲得へ、今回は譲れない戦い。



西田陣営・宮下 正博 選対本部長：

「もうここまできて、お声掛け以外ないのかなと思っておりますし、フル回転で総動員で頑張っていきたい」



その2人に割って入り、自民党への対決姿勢を打ち出すのは…

「自民党政治の暴走と対決をし、政治を変えるという政策を掲げる党が、私たち日本共産党除いて、ほとんど無くなってしまいました」



共産党新人の南章治候補。国政選挙には2回目の挑戦です。戦いで訴えるのは被災地支援。



共産 新人・南 章治 候補：

「被災地は高齢者が多く、自力での再建は困難です。住まいと生業の支援が求められています」



能登の復旧復興が遅れていると指摘し、遊説先でまわった志賀町では、原発の廃炉などを訴えました。



共産 新人・南 章治 候補：

「ひとたび事故が起きれば、半島ですから逃げる所ないんですよね。そういう所に原発は必要ないと思っています」



前回と同じ顔触れの戦いとなった石川3区。



自民 前職・西田 昭二 候補：

「しっかりと地元の代表としてパイプをつないで」



共産 新人・南 章治 候補：

「被災者に寄り添った国の支援が決定的に重要です」



中道 前職・近藤 和也 候補：

「同じ目線で同じ歩幅で一緒に未来を見据えていく」



復興を目指す能登の未来を誰に託すのか。戦いは終盤を迎えます。

