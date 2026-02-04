オールスター戦の一幕が海外でも話題

バレーボールSVリーグの男子オールスター戦であった謝罪が、海を越えてまさかの角度から話題を呼んでいる。海外の映像配信サービス公式Xが人気アニメの一場面を引用しながら愛のあるイジリを展開。海外ファンも盛り上がっている。

ネットフリックス・アニメの公式Xが「このシーン、どこかで見たことがある」として投稿したのは、海外でも人気の高校バレー漫画「ハイキュー!!」のアニメ版の1シーン。廊下でキャラクターたちが突っ伏しているシーンだ。

1日に兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催された「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」内のミニゲームでは、西田有志（大阪ブルテオン）が、女性スタッフにサーブを直撃させると、全力でダッシュしてヘッドスライディングからの“土下座”を披露。映像が拡散されると国内外で話題となっていた。そのシーンを念頭においた投稿に、海外ファンからコメントが殺到した。

「それはニシダの謝罪よ！」

「映画のような謝罪だった。あれ以上低くはできない」

「このユウジの映像は『ハイキュー!!』のCM前の映像みたい」

「ユウジは本当にネットで話題をさらったね。バレーに詳しくない友人たちですら、“Gomena-slide（ごめんなスライド）”の動画をシェアしていた」

「もう一回見直さなきゃ」

西田は2日に自身のインスタグラムで「リアルハイキューをお届けしました」と報告している。



（THE ANSWER編集部）