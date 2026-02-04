2月4日 投稿

任天堂は2月4日、Nintendo Switch 2の先着販売における通知の受け取り方法に関する告知を行なった。

任天堂のマイニンテンドーストアでは2月6日よりNintendo Switch 2の先着販売を開始する。今回のポストはアプリ「Nintendo Store」を用いた販売開始時の通知の受け取り方法についてのアナウンスとなっている。具体的には2月5日までにSwitch2を「ほしいものリスト」に登録し、アプリの「通知設定」の2項目をあらかじめONにしておく必要があるという。

マイニンテンドーストアにて開始予定の先着販売については開始時刻が2月6日午後以降とされ、正確な時刻は未発表となっている。本アプリを用いることで、先着販売が開始された際に通知を受け取ることが可能になる。