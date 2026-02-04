駐車場の片隅にいた子猫…保護されごはんをたくさん食べて…。ガリガリの保護子猫の成長の様子が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は4000回を超え、300件を超えるいいねを獲得しています。

【動画：駐車場にいた『やせ細った子猫』→保護された結果……『見違える変化』に感動】

保護から急成長！

Instagramアカウント「7匹の猫達の下僕母ちゃん」に投稿されたのは、駐車場で保護された子猫の成長の記録です。投稿者さんは、駐車場にいた子猫を発見し保護したのだそう。子猫の名前は「クロ」ちゃん。何も食べることができなかったのか、当時はとてもやせていたといいます。

保護されてから、たくさん食べて、たくさん遊んで成長していったクロちゃん。いつしか仲良しの先住猫「虎」ちゃんと同じくらいのサイズになり、今では虎ちゃんを追い越すほど立派な体格になったのだそう。体が大きくなっても無邪気なところは変わらず、毎日元気におもちゃを追いかけているそうです。

甘えん坊で遊び上手

そんなクロちゃんの性格は、とっても甘えん坊。「ニャーン」と可愛く鳴いて投稿者さんを呼び、ゴロンゴロンと転がって構ってアピールをするのだそうです。また、遊ぶのも上手で、魚のぬいぐるみを投げるとくわえて持ってくることができるのだとか。今でも大好きな虎ちゃんと毎日プロレスごっこをして仲良く遊んでいます。

幸せを分かち合う日々

やがてクロちゃん自身もお兄ちゃん猫になり、新入りの猫ちゃんたちとも仲良く過ごすようになりました。子猫相手には手加減をして猫パンチをするなど、かつて虎ちゃんにしてもらったように優しく接しているそうです。やさしい人、そしてやさしい先住猫に出会い、幸せのバトンを繋ぐクロちゃんでした。

投稿には「良かったよかった見てる私も幸せです」「幸せにゃー」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「7匹の猫達の下僕母ちゃん」では、クロちゃんと同居猫たちの日常が投稿されています。

