シンガー・ソングライターのアレックス・ウォーレンが、1日に行われたグラミー賞授賞式でのパフォーマンス中に起きた技術トラブルについて口を開いた。最優秀新人賞にノミネートされていたアレックスが、ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナのステージで、ヒット曲「Ordinary」を披露した際、放送を見ていた視聴者は異変に気づいていた。



【写真】グラミー賞でパフォーマンス 動物権利団体から猛非難を浴びた人気アーティスト

生中継中、アレックスはインイヤーモニターに苦戦している様子で、音がズレて聞こえているようにも見えた。SNS上では「音が合っていない」「必死に立て直そうとしている」といった声が相次いだ。



式後、アレックスはインスタグラムでこの件に直接言及。実際にイヤーピースから聞こえていたという、ゆがんで遅延した音声の動画を投稿し、ステージ上で何が起きていたのかを明かした。投稿には、「グラミー賞でパフォーマンスしていて、耳の中で聞こえているのがこれだった時」とコメント。さらにキャプションでは、「こんなことが起きるのは、たぶん自分だけだよね…」と、本人らしい自虐的な一言を添えていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）