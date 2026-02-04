

nishikawa×Shohei Ohtani

プロ野球選手の大谷翔平氏が出演する、nishikawa新CM「大谷翔平10年目の[エアー]を語る」篇が４日、公開された。

【動画】公開された「大谷翔平10年目の[エアー]を語る」篇

西川株式会社（以下、nishikawa）は、プロ野球選手の大谷翔平氏との「睡眠コンディショニングサポート」契約を更新した。高校卒業後の日本ハムファイターズ入団時から同社のマットレス「［エアー］」シリーズを愛用してきた大谷選手との歩みは、今年で10年目の節目を迎える。

契約10周年を記念し、新CM「大谷翔平10年目の[エアー]を語る」篇（15秒／30秒）と新ビジュアルが公開された。新ビジュアルは「これまでも、これからも、僕といっしょに。」をキーメッセージに掲げ、2017年から2022年にかけての歴代ビジュアルを組み合わせた構成となっている。これは大谷の成長とともに、2026年以降も変わらず睡眠面でのサポートを継続するというnishikawaの決意を表現したものだ。

大谷は日頃から睡眠の重要性を強調しており、新CM内でも「［エアー］はもう10年以上使っていて、これがないと不安になっちゃうくらいです」とその信頼と愛着を語っている。また、質の高い睡眠を「最大のリカバリー」と位置づけ、今後の挑戦においても欠かせない「相棒」であるとコメントした。

nishikawaは、進化を続ける大谷の身体に合わせ、本年度も最新のデジタル計測機を用いた測定を実施し、最適な寝具を提供していく方針だ。

大谷翔平選手コメント

僕が一番大事にしてきたもの、それが睡眠です。シーズン何に一番支えられてきたか、こういう[エアー]だったりとか、すごいお世話になったかと思います。僕にとって質の高い睡眠を取ることが、最大のリカバリーになっています。[エアー]はもう10年以上使っていて、これがないとちょっと不安になっちゃうくらいで、これからの挑戦にも、欠かせない相棒です。