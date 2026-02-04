衆議院選挙は2月8日の投開票に向けて終盤戦に入りました。こうちeyeでは候補者が高知県内各地で有権者に何を訴えているのか、戦いぶりをお伝えします。今回は高知1区。13期目を目指すベテランの前職に新人2人が挑む戦いです。



高知1区に立候補しているのは、届け出順に参政党の新人・金城幹泰氏（43歳）、自民党の前の議員・中谷元氏、（68歳）、中道改革連合の新人・田所裕介氏（45歳）の3人です。





去年の参議院選挙に続き、2度目の国政挑戦となる参政党の金城さん。富が集中して格差が拡大する大きな流れに立ち向かうために、経済の立て直しを政策の1丁目1番地として掲げています。■金城氏「なぜこの経済をしっかりと立て直すということを1丁目1番地に置いているかというと、この世界で起こっているグローバリズムの流れにしっかりと対応していくためにも対抗していくためにも、まずは日本のこの経済を立て直す必要があるからです。これ以上日本の経済が傾いていったらもうどうにもならない。でも今ならまだ間に合う。政策によって日本の経済は立て直すことができます」また、金城さんは経済成長が滞っていたいわゆる「失われた30年」を取り戻すためにもこれまで無理だとされてきた消費減税の必要性を強調し、自分たちが国会で存在感を示すことで積極財政が実現できると訴えます。■金城氏「私たち参政党が第三極として衆院選で存在感をしっかりと示して本当の積極財政を日本においても実現させていきたい。これまで無理なんだとできないんだと仕方がないんだと諦めさせられ続けてきた消費減税、これを我が国日本におきましてもしっかりと実現させて失われた30年に終止符を打ってまいりましょう」去年の参議院選挙以降、県内のサポーターも増えたということですが、企業や組織に頼らないため、選挙初日も所属の市議会議員も加わってスタッフ総出で準備に追われていました。■金城氏「一昨日までたすきの準備ができていなかったとメディアによう言いません」日本がこの30年停滞を繰り返していたのは政治の方向性が間違っていたからだという金城さん。今よりももっといい生活環境を子どもや孫の代に残してあげたい。国の未来は一人一人の手にあると力をこめます。■金城氏「私たちは日本人としてこれからの日本をどういう風にかじ取りをしていくのかと。自分たち1人1人が日本なんだから自分たちが声を上げる行動を起こしていくそのことによって日本の政治の方向性を国民の力で変えていきましょうということを国民のみなさんに訴えていきたい」地域を守り、産業を守り、豊かな自然を守るために、金城さんは走り続けます。今回、13期目を目指す自民党の中谷さん。この日は、香美市の中山間地域を精力的にまわり、高市政権が進める「責任ある積極財政」によって、地方の経済と暮らしを豊かにさせていくと力を込めました。■中谷氏「この国の予算を地方の公共事業に投資をして地方を元気にしたい。目的は皆さま方の所得が増えるということで、我々は経済を成長して、儲かって、利益が出て、給料が上がるというのが本筋であるので、そういうことで山の暮らしができるように、しっかり頑張っていきたい」自衛官の経歴を持ち安全保障の専門家である中谷さん。自衛官の働き方や生活環境の改善に取り組み人材確保と防衛力の強化につなげたいとこれまでに3度経験した防衛大臣としての実績をアピールしています。■中谷氏「中国や北朝鮮、ロシアの動き、非常に日本に対しても脅威になりつつあります。話し合いや国際協力で平和を守っていくという時代から、やはりしっかりと自分の国は自分で守る体制をとりながらやっていかなければならない。しっかりと日本の国の防衛体制を締め直さなければいけないということで、自衛隊員が誇りを持って仕事ができるように、手当て、給与、処遇、これを改善を致しました」電撃的な解散総選挙にも中谷さんは動じることなく、自然体で選挙戦に臨んでいます。休憩も兼ねて訪れた直販所では、地元の農産物に興味が尽きません。■中谷氏「すごい良い物ができてますね」前回の選挙は閣僚としての公務のために県内にいることがなかった中谷さん。今回は12日間の選挙期間中フルで選挙区をまわり、地元の有権者に自らの考えを訴え続けています。■中谷氏「普段会えない方とも会えますし、それで活力をいただけますので非常に良かったし、できるだけ、地元で有権者の方と接して選挙やりたい。前へ、前へ、前へ、ひたすら前へ、という形で信念を持って進んでいきたい」ふるさとと国を守る思いを胸に、36年歩んだ政治の道をさらにまっすぐ進む中谷さんの戦いです。元・立憲民主党で新党・中道改革連合の田所さん。障害のある人の就労指導員を7年務めた経験から政治を志し、2017年から衆議院議員の公設秘書に。2年後、県議会議員高知市選挙区で初当選。議員として2期6年務め「責任と実行」を胸に活動してきました。■田所氏「政治には責任が伴うんです。いまの暮らしを守るという責任 そしてより良い未来をしっかり次世代に引き継いでいく未来への責任です。そして実行力が必要です。わたしは県議会でこれを胸に仕事をしてきました。しっかりと予算化し、事業化し、必要な支援を皆様に届けてよかったなと体感をしてもらえてはじめて実行力って言えるんです。新たに信用してもらえる政治を私は責任と実行で実現したい」県内の課題に向き合ってきた田所さんはこれまでの国の政策は地方を向いていなかったと批判し、高知を豊かにするためにも新しい力にかけてほしいと訴えます。■田所氏「（県内の）どんどん進む人口減少、そして医療の危機、医療介護の衰退、公共交通の維持も含めた生活インフラの維持課題はさまざま残ってどんどん深刻になっている。これは（国の）政策の方向が地方を向いてなかったんだと思います。これを向けていくのが国会議員の仕事なんです。そして地方をしっかり豊かにしていくのが選挙区を預かる議員の大きな仕事なんです。若い力、新しい力にかけていただけないでしょうか」初の国政挑戦ですが、秘書時代の人脈もあり各地で支援者が集まります。この日は慌ただしさもあって大事なたすきを忘れる場面も。■田所氏「あまりにもちょっとバタバタして、昔のお世話になりよった方もおったので、それでちょっと興奮して忘れてしまったというのがまぁちょっと昂ぶってしまってですね、今後無いように気をつけないかんと思ってます」福祉の現場で、県政の現場で、声をあげにくい人々の声に耳を傾けてきた田所さん。最初は戸惑った新党からの出馬要請も暮らしを真ん中に置く政治理念に強く共感して出馬を決めました。■田所氏「中道改革連合ができて暮らしをど真ん中、国民をど真ん中に置いた政治を実現するということで高知では世代交代が必要だと しっかり訴えているところではありますので、これがみなさんに届くように全力で活動していきたい」県民の声を国政に届けたい。若い力、新しい力で政権交代を目指して田所さんは駆け抜けます。今回の選挙では自民と日本維新の会の連立政権で過半数を確保できるのかどうかを最大の焦点に消費税減税などの経済政策や安保3文書の改定といった安全保障政策の転換などが争点にあがっています。この国の針路を問う衆議院選挙は2月8日に投開票されます。