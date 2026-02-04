◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝２月４日、栗東トレセン

ダイナミックなフォームで一気に駆け抜けた。オフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）は、坂路で５３秒６―１２秒２を強めでマーク。前脚を高く振り上げ、力感に満ちた動きだ。吉村調教師は「いつも通り、上がり重点ですが、始動戦としては整っています」とうなずいた。

前走のマイルＣＳでは、４角１３番手から最速の上がり３２秒６で猛追。結果は４着だったが、Ｇ１級でも上位に入る強さを示した。「使うごとに、放牧から戻るごとに成長していますね。筋肉の付き方も厚みが増してきた」と指揮官のイメージ通りに歩みを進めてきた。

ただ、ひとつの誤算が生じた。帰厩後、追い切りを開始したのが１月２５日で、いつもよりも乗り込み量が少ない。「１週早く戻したかったのですが、検疫が混雑した影響で、（帰厩を）待たざるを得ませんでした」と理由を明かした。そのため、牧場と連携し、放牧先で強めの負荷をかけている。影響は最小限にとどめられた。

昨年の当レース８着を含め、東京では２戦していいところがない。それでも、昨年とは違いパワーアップしている。「今年が本格化の時期だと思っています。大きいところを目標にしているので」と指揮官も意気込んだ。いい形でＧ１戦線に向かうためにも、５９キロでも勝ち切ってみせる。（山下 優）