くっきー！らがオダウエダ・植田に後ろ姿がそっくりなアイドルに遭遇。「まぎらわしいわ！」と驚きの声をあげた。

【映像】オダウエダ・植田に激似アイドルの可愛い素顔&水着姿

2日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#5（最終回）が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

5人に加え、＃1〜4まで通じて出演を果たしていたのが“撮れ高の妖精”オダウエダ・植田。植田は各回の締めだけに現れ、布の面積が極端に少ない水着でわがままボディをさらけ出してきた。くっきー！は「あれ捕まえたいですよね」と妖精捕獲作戦を切り出した。

GPSを頼りに歩き回り、植田妖精の寝床や水着など各地で痕跡を見つけるメンバー。GPS反応がひときわ強くなった店に入ると、ピチピチのピンクの水着のような衣装を着た植田妖精らしき女性の後ろ姿が。

くっきー！らが植田だと思い捕獲すると、「えっ！？」と慌てて振り返った女性は植田ではなかった。正体はBMI25以上の女性で構成されるアイドルグループ・びっくえんじぇるの大橋ミチ子だった。

くっきー！らは「あ、違う！？」と驚きつつ、「体ともかく顔可愛い」「小顔！」と大盛り上がり。一方、「全然ちゃう！」「まぎらわしいわ！」とツッコミも入れていた。