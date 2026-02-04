声優や歌手として活動する久保田未夢が、31歳の誕生日となった先月31日に、静岡県に就航している「駿河湾フェリー」で屋外イベントを行った。約3年ぶりのソロイベントとなった。

快晴の下、出航時間を迎えると客席後方から海賊風な装いの久保田が“船長”として登場。大きな拍手と歓声に包まれた。誕生日を祝した乾杯をすると謎解きコーナーがスタート。その後は船上デッキに作られた特設ステージで潮風を浴びながら「Lovely Time」、「わん！わん！わんだふぉー」を歌唱した。

海賊姿について「われながら思いのほか似合っていてビックリしました」と手応えを感じた様子。「クルーズ船に乗る機会はめったにないですし、私としてもすごく充実したイベントになりました！」と充実感いっぱいに振り返った。

イベントのラストはダーツコーナー。次回の開催地をダーツで決めるのが恒例となっており北海道に決定。「私が大好きな作品（『ゴールデンカムイ』）の聖地ですし、何より飛行機でイベント会場に行ける、というのがワクワクする。次回は早めに開催したい」と期待感をあおった。