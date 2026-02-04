「これいいよ！」ぼる塾・田辺智加＆きりやはるかが絶賛した“ポテチ”「甘いもしょっぱいも」

ぼる塾の公式YouTubeチャンネルにて、『はるちゃん＆田辺さんは5千円あったらプラザで何買う？【購入品紹介】』という動画が公開。きりやはるかさんと田辺智加さんが、ライフスタイルストア『PLAZA（プラザ）』でお買い物した商品を紹介する企画が公開されました♪この中で、きりやさんが購入し、田辺さんも絶賛した“韓国のポテトチップス”をピックアップ！

きりやさんが「初めて見て気になって買いました」「韓国のお菓子みたいで」と取り出した商品がこちら。

◼︎紫さつまいものポテチ

No Brand（ノーブランド） / ポテトチップス 紫いも 税込497円（公式サイトへ）

韓国の大手スーパー「emart（イーマート）」のオリジナルブランド「No Brand（ノーブランド） 」のポテトチップス。

見た目も鮮やかな紫さつまいもを使用した、あまじょっぱくてクセになる味わいの紫いもチップス！パッケージもポップな色合いでキュートですね♪

◼︎あまじょっぱい美味しさ

きりやさんが、こちらの商品を披露すると、田辺さんも「あっ！ねぇ、これ気になった」と、自身もチェックしていたとコメント。

そして、2人で試食すると、同時に「うん！！」と声を揃え、田辺さんは「うまい！」と納得した様子。

また、きりやさんが「確かに、甘いもしょっぱいもある」「美味しい！」と味の感想を話すと、田辺さんも「これいいよ！」「サクサクいけるわ」と絶賛していました♪

■動画もチェック

動画ではこのほかにも、お2人が『PLAZA（プラザ）』で購入した商品の数々を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。