3児の母・横澤夏子、4歳次女の毎朝の困った行動とは？「朝5時半とかに…」

2月3日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』にて、3児の母である横澤夏子が、家庭内でのYouTube視聴のルールにまつわるエピソードを明かした。

今回番組では、自我が芽生え始める“4歳児育児”の悩みについてトーク。この中で、次女が4歳の横澤は、「うちは朝、私が寝てる時に、YouTube観るのOKになってるんです。朝だけ」と、YouTube視聴のルールについて切り出した。

続けて、「公認というか、（寝ている）私が知らないからっていう。知らないぶってます」「でも朝早起きしたら自分の観たいテレビが観れる！っていう、4歳で思ってるから。すごい、朝5時半とかに起きて。困るんですよ」と、次女の行動を明かした。

そして、「私が起き上がってパッて見るとテレビが消えてるんですよ。『え？何やってたの？』って（聞いたら）『何もやってないよ〜』みたいな感じでリモコンめっちゃ後ろに隠して」「顔にYouTube観たって書いてあるよって言ったら、やめて〜！みたいな」「毎朝ウソついてる」と言い、笑いを誘った。