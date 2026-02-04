ルベン・アモリムに代わってマイケル・キャリックが暫定監督に就任して以降、調子を上げているマンチェスター・ユナイテッド。ひとまず今季の目標はトップ4入りとなりそうだが、重要なのは来季への補強だ。



今冬の市場では静かな動きだったが、英『Manchester Evening News』は今夏の市場は忙しくなるはずだと伝えている。



まずは中盤だ。キャリックの下でコビー・メイヌーが地位を取り戻しつつあり、これは大きな収穫だ。ただ、33歳のベテランMFカゼミロが今季終了後に退団することが決まっているため、守備的MFの補強は急務だ。一時はパフォーマンス低下を指摘されたが、カゼミロは今やマンUの中盤に欠かせない存在だ。同メディアも代わりを見つけるのは困難と伝えていて、ノッティンガム・フォレストMFエリオット・アンダーソン、ブライトンMFカルロス・バレバらが候補となる。いずれにしても大金を投じる必要がありそうで、同メディアは新たな守備的MFが2人は必要と見ている。





次は左ウイングだ。今冬にFWアントワーヌ・セメンヨを獲得できれば理想的だったが、セメンヨはライバルのマンチェスター・シティに引き抜かれた。キャリックは［4-2-3-1］のシステムを採用しており、ここまではパトリック・ドルグ、マテウス・クーニャが左サイドに入ってきたが、層が薄いエリアだ。左ウイングを本職とする選手が欲しいところ。守備陣もDFハリー・マグワイアの契約が今季までとなっており、退団する場合はセンターバックの補強も必要となってくる。同メディアはまだ暫定監督ながら、キャリックも補強へアイディアを出す予定と伝えていて、来季からの名門完全復活へ今夏の市場での動きは極めて重要なものとなりそうだ。