おととし９月、山形県三川町の住宅に侵入し、女性を殺害したとされる男に対し、山形地裁は懲役１７年の実刑判決を言い渡しました。

【写真を見る】「殺意が認められる」三川町の住宅に侵入し90歳女性を殺害 29歳男に懲役17年の実刑判決（山形）

判決を受けたのは三川町横川新田の無職 石川一馬（いしかわ・かずま）被告（２９）です。

判決によりますと石川被告はおととし９月、金品を盗もうと三川町横山の９０歳の女性の家に侵入し、女性のことを殴ったり踏みつけたりしたほか 首を絞めつけるなどし殺害したとされています。

■「酒を飲んでいて記憶がない」

これまでの裁判で石川被告は殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」などと話し、弁護側も住居侵入と殺人の罪については無罪を主張し、有罪の場合でも傷害致死にとどまるとしていました。

検察側は懲役１８年を求刑しています。

■裁判長は「殺意が認められる」

きょうの判決公判で山形地裁の佐々木公裁判長は、「殺意が認められる」などとして住居侵入と殺人の罪を共に認め、懲役１７年の実刑判決を言い渡しました。

弁護側は殺意の認定などについて不服だとして、控訴については本人と話しあってから判断するとしています。