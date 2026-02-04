東日本大震災で被災した地域の水産加工品を味わってもらおうと、全国の飲食店で応援フェアが始まりました。



クリームコロッケの中にはぷりっとした三陸産のカキが丸ごと入っています。２月１日から始まった「うみうまフェア」は、東日本大震災の被災地の復興を応援することが目的です。三陸や常磐の水産加工品の味を楽しんでもらおうと、広島をはじめ全国５つのエリアの飲食店で展開されています。お好み焼きチェーンの「徳川」では６つの水産加工品を使って１０種類のメニューを用意しました。こちらのサラダには、青森産のズワイガニのほぐし身がふんだんにのせられています。広島ではあまり馴染みのないタコを使った魚のすり身をフライにした「たこカツ」は、タコ焼き風に店の特製ソースを加えました。





■徳川総本店 小畠宏樹 店長「珍しい食材をみなさんにも食べてもらいたいという考えで、徳川風にアレンジしました」そして、お好み焼きにも！こだわりの焼きちくわと生あおさ。三陸自慢の２種類の食材を混ぜ合わせると、一味違うお好み焼きの完成です。■徳川総本店 小畠宏樹 店長「東北の人たちのことを思ってもらいたいのと、新しい食材、我々が今まで見たことのない食材を通してこんなものもあるんだと興味を持ってもらいたい」被災地を「食」で応援する「うみうまフェア」。広島エリアでは「徳川」や居酒屋チェーンの「赤まる」など２３店舗で２月末まで行われています。（２０２６年２月４日放送）